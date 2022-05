Laupäeval peetakse taas muuseumiööd

Järjekorras 13. MÖÖ kannab pealkirja "Öös on unistusi". Sellega kutsutakse mõtisklema, millest unistavad kogukonnad muuseumi ümber ning milline võiks olla unistuste muuseum. Koostööd tehakse heategevusfondiga Minu Unistuste Päev ning kutsutakse üles fondile annetama, et viia ellu mõne rasket haigust põdeva lapse unistus. Samuti soovitakse tähelepanu juhtida kultuurivaldkonna jätkusuutlikkusele. Just seetõttu ei ole tänavu igas kohas sissepääs tasuta, vaid maksab mõnel juhul sümboolse ühe euro külastaja kohta.