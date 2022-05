Juhtkiri: paik, kus kõik jala käivad

Rakvere linnas on ootamatult peale tükkiva hädaga jama majas. Linnavalitsus on öelnud, et Targas Majas saab tualettruumi kasutada, kuid sealne uks on sageli lukus, näiteks lõuna ajal või õhtul, kui tööpäev läbi. Ja ega ei ole ju mugav minna mingisse asutusse, sisuliselt kellegi töö juurde, keha kergendama. Puuduvad ka igasugused viited või suunised, et see seal üldse lubatud on.