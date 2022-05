Euroopa viljaait ei ole tühi, probleem on transpordis

Mis puudutab Ukrainat, siis väited, nagu Euroopa viljaait oleks tühi või pooltühi, ei vasta päris tõele. Või õigemini – ei kirjelda probleemi tegelikku olemust. Tõepoolest, Ukraina viljakasvatus on saanud sõja tõttu tugeva löögi: karta on viiendiku väiksemat nisu- ja rapsisaaki ning kuni poole väiksemat maisi- ja päevalillesaaki. Ehkki needki kogused on piisavad, et oluliselt mõjutada teravilja maailmaturuhindasid ja sellega ka meie toidukorvi maksumust, seostub põhiprobleem siiski vilja väljaveoga.