Noorusliku naha säilitamise viis reeglit

Nahk on meie kõige suurem organ. Nahale avaldavad iga päev mõju keskkond, allergeenid, kliima, stress ja kosmeetikatooted. Nahaprobleemide hulka kuulub ka naha enneaegne vananemine, mille tunnusteks on lõtvus, kortsukesed ja elastsuse vähenemine. Need sümptomid hakkavad teatud määral ilmnema juba 30. eluaastaks. Selle põhjuseks on enamasti naha kollageenihulga vähenemine, kuid rolli mängivad ka teised tegurid.