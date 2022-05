Enamasti saadab karvakera pereliikmed hommikul uksest välja ja võtab õhtul esikus uuesti vastu. Vahel on näha, et kassimürakal on päeva jooksul igav hakanud ning ta on mõne oma mänguasja välisukse juurde toonud lootuses, et inimene tuleb temaga mängima.