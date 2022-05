1990 ⟩ Lihakombinaadi enne tähtaega avamist takistasid alltöövõtjad

Lõppude lõpuks edestati “sõiduplaani” siiski tervelt nelja päeva võrra. Kui maikuu keskel ilmunud Viru Sõnast saab teada, et lepingu järgi peavad soomlased suurehituse üle andma 14. augustil, siis tegelikult pandi vorsti- ja viinerimasinad pidulikult käima 10. augustil. Või tegelikult isegi varem, sest 9. augusti Viru Sõnas ilmus juba (lavastatud) pilt töötavast hakklihamasinast.

“Eriti keeruline on soomlaste poolt ehitatu ja sisustatu sidumine meie ehitusorganisatsioonide rajatuga,” kirjutas Viru Sõna 1990. aasta 24. mail. “Mitmesuguste abirajatiste ehitamine (veepuhastusjaam) pole põhjanaabrite rajatuga ühte sammu käinud. Rakvere lihakombinaadi direktor Olev Rohumäe sõnas, et kui põhimõtteliselt oleks võimalik lihakombinaat käiku lasta ka üksikute komplekside või tsehhide kaupa, siis kogu kombinaadi võtmeküsimuseks on kõikide jäätmete töötlemine.”