Haljala vald loodab lähinädalatel Võsu kooli projekteerijaga käed lüüa

Kuigi Haljala kooli ehituse tõttu on vallal käes kiired ja keerulised ajad, ei saa siiski ära unustada, et amortiseerunud, ruumipuuduses ja väsinud ilmega Võsu kool vajab lähitulevikus samuti hoolt. Kõige suuremaks mureks on ruumikitsikus Võsu lasteaias. Kui vanadele lahendustele lootma jäädaks, siis ei oleks varsti enam Võsu-Käsmu piirkonnas väikeseid pudinaid päevaks kuskile jätta. Teiseks murekohaks on Võsu kooli energiasäästlikkus või õigemini selle puudumine.