Bürokraatia pole tapnud Ukraina sõjapõgenike vaimu

Rakverre oli mõni päev tagasi sisse kirjutatud 235 sõjapõgenikku. Pärnusse näiteks pisut enam kui 250 – arvestades linnade suurusi, on põgenikke Rakveres suhteliselt palju. Hinnangute järgi elab neid siin aga 500 ümber, kõik nad pole veel elukohta leidnud – osa peatub ajutistel pindadel – või pole sissekirjutust vormistanud mingil muul põhjusel.

“Nad tulevad toime,” rääkis linna sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket. “Hoiavad omavahel kokku. Paljudele on tekkinud eestlastest peretuttavad. Nad on meie kaubanduseluga kursis, teavad, kust saab odavamalt. Õpivad usinalt eesti keelt, sõnad “isikukood”, “töötukassa”, loomulikult “tere” ja muud viisakusväljendid on juba selged.”