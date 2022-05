"Virumaa Suvesaund 2022": lähemalt võistluslugudest

Eelžürii leiab, et lugu meeldib kindlasti neile, keda kuld­aja rock’n’roll kõnetab. Ja pole ju suvest paremat aega selleks, et vana Harley Davidson läikima lüüa ning sõita sellega mööda päikses värelevat asfaltteed Lehtsest Rakverre, et seal jalaga Kära Kantsi uks lahti lüüa ja hüüda: “Rakvere, olen jälle siin!” Kiita saavad ka teised paigad üle Eesti, aga Lääne-Virumaa kõige enam – vastab absoluutselt kõigile suvesaundi konkursi tingimustele!

9. Onkel Jonkel. Foto: Erakogu

ONKEL JONKEL: “NOSTALGIA”

Onkel Jonkel on Kadrinast pärit laulja ja laulukirjutaja Georg Eessaare osalusel Viljandis moodustunud bänd. See mängib väikese kantrinõksuga vaba, siirast ja ennast täis indie-rokki. Koosluse lugu “See suvi” tuli eelmisel Virumaa Suvesaundil lõpphääletusel kuuendale kohale, ent oli esindatud mitme žüriiliikme isiklikus edetabelis, maksimumpunktid pälvis Päär Pärensonilt.

“Nostalgia” on veidi heietav ja unistav lugu, mis mingist hetkest hakkab korralikult rokkima. Sellise korraliku biitmuusika kõlaga rokkimine – mitte liiga raske, heas mõttes vilisev ja plärisev. Onkel Jonkelile omase käekirjaga, kuigi bändi teistest lugudest ehk veidi elektroonilisem.

“Nostalgiasse” on muide kätketud väike müstika. Pala on salvestatud väidetavalt kummitavas korteris ning trummi- ja bassipartii on sisse mängitud Marilyn Kerrolt ostetud Casio süntesaatoriga eksperimenteerides.

10. Kunnelistid. Foto: Erakogu

KUNNELISTID: “AVAT’ RÕDUAKNAST”

Kunnelistid on neljaliikmeline bänd, keda inspireerib praegustest muusikutest palju enam just see vanem rokkmuusika. Biitlid, Alender, Simon & Garfunkel – sellised.

Suvesaundi konkursi lõppedes neid enam koolibändiks kutsuda ei saa, kuid praegu õpivad poisid veel Rakvere reaalgümnaasiumi lõpuklassis. Üles on juba astutud siin-seal kooli­pidudel, ja mitte vaid oma koolis – seega peaks Rakvere õpilased neid hästi teadma.

“Avat’ rõduaknast” kõlabki nii, nagu pärineks see mõnest kaugemast kümnendist. Solist Erling Edingu hääl on aga üllatavalt küps. Ja on ka aru saada, et seda rõduakent ei avatud selleks, et mõne suitsumehe tossu välja lasta, vaid ikka selleks, et suveõhk ja sirelilõhn sisse pääseks.

11. Ööhöövel. Foto: Erakogu

ÖÖHÖÖVEL: “LENDUSIN TUULDE”

Ööhöövel ei ole bänd, pigem ühemeheprojekt, mida selle looja kutsub riiulibändiks. Ööhöövel on seda meelt, et soovibki jääda üldsusele Ööhöövliks, endast liialt midagi rääkimata. “Pigem kõnelegu minu eest muusika,” ütleb mitmesuguseid kitarre sõrmitsev iseõppija, kel muusikalist haridust ei ole. Muusika on talle hobi, mille valmimist, kogu loomingulist protsessi, ta väga naudib. Ise kirjutab ta nii sõnu kui ka meloodiaid, laulab ning kasutab produtseerimisel lisaks kitarridele arvutiprogrammi pakutud virtuaalseid instrumente.

“Lendusin tuulde” on selline pisut 1990-ndate kõlaga folgilik kidrapop, midagi Jää­äärest või vanast Justamendist. See on suviste lõkkeõhtute muusika, mille sõnu võib leeke vaadates täitsa kuulama jääda. Tuleb tunnistada, et võib ka veidikeseks kummitama jääda.

12. $uurpoi$. Foto: Erakogu

$UURPOI$: “LOST IT”