Tapal liituvad Siiliga Soome maaväe üksused

Soome maaväe kontingent koosneb reservväelastest moodustatud jäägrikompaniist, mis kasutab soomukeid Pasi, lahingupioneeride rühmast ning õhutulejuhist. Scoutspataljoni ülema asetäitjaks on õppuse ajal Soome pataljoniülem kolonelleitnant Risto Kohonen. Soomlaste kontingendi suurus õppusel on enam kui 200 kaitseväelast.

Scoutspataljoni ülema kolonelleitnant Eero Aija sõnul on esmane koostöö Soome üksustega sujunud väga hästi ja on leitud ühine keel. "Olen kindel, et nädala lõpuks saavad jäägrid integreeritud scouts'ide sekka," ütles kolonelleitnant Aija.