Pandivere põhjavesi kerkis viimaste aastate kõrgeimale tasemele

Assamalla lähistel Savi talus ei puudunud palju, et peremees Kristjan Saluvee pidanuks oma lambad laudast paadiga evakueerima. Umbes kuu aega tagasi kerkis karstinõos, mis on ühtlasi tema lambakarjamaa, veetase üleöö. "Õhtul viisin lammastele heina, vett ei olnud. Hommikul aga ajas juba lauda ukse alt sisse," meenutas Saluvee.

Tema on Savi talus toimetanud seitse aastat ja nii palju kui tänavu ta oma majapidamise kõrval asuvas karstijärves vett ei mäleta. "Rohkem kui tavaliselt ja veetase püsib kõrge ka tavatult kaua," märkis ta. "Varem oli nõgu vett täis ehk kaks nädalat, nüüd on juba kuu. Ja vesi on kõrge – lapsed käisid lambakoplis parvetamas, sõitsid üle 1,2-meetrise aia ja 30 sentimeetrit jäi veel parve allagi."