Eerik Väärtnõu: “Igal tudengil oli marssalikepike kotis, et võibolla õnnestub kunagi metsaülemaametit pidada. Aga ajad on muutunud”

Vähe on neid inimesi, kes on kogu oma elu töötanud ühes ja samas kohas. Üks nendest on 64-aastane Eerik Väärtnõu, kes pensioneerus Lääne-Viru metsaülema ametist 1. mail. Maakonnaleht käis Väärtnõuga rääkimas Loobu külas RMK kontoris, kus peagi võtab koha sisse uus metsaülem. Kes aga täpsemalt, pole siiani teada.