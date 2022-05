Lastel oli Rakvere Tarva jalgpalliklubi mängu ajal Rakvere kunstmurustaadionil lõbu laialt, kui üks kaaslastest otsustati kummipuru alla matta. Töö kiire ja korralik, kümne minutiga ei olnud poissi enam peaaegu nähagi. Siiski tasub lastevanematel lastele selgitada, et selliste mängude puhul on tähtis, et materjal hingamisteedesse ei satuks ja et hunniku alt oleks tekkinud ohu korral võimalik kiiresti välja saada.