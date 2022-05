Nädala kaja: kevad issanda loomaaias

Kuna asjatundjate sõnul on siil aias tubli kahjuritõrjuja, kellele maitsevad nii teod kui ka nälkjad ja isegi kurikuulsad lusitaania teeteod, keda õnneks pole aias kohanud, on uuest naabrist üksnes rõõmu. Ka kostitamise koha pealt on asi selgem, sest ajalehe vahendusel sai just värskendatud teadmisi Kalevipoja targale nõuandjale sobivast ninaesisest ja tema kommetest ning saadud juhiseid temaga suhtlemiseks.