Kolumn: rahajutt rohujuure tasandil

Win-win-olukord. Moodsas keeles. Mul on ka. Kaart. Muretsesin selle siis, kui Ansip käskis kõigil omale kopikakotid osta. Et tuleb nii kange raha, et paberit ei tasugi taskus kanda. Sentidega ostad söögid kokku. Ja joogid ka. Euro on nimi. Noh. Jama jutt. Nagu ka viie rikkama riigi oma. Aga nagu Goebbels ütles: vale peabki olema üüratult suur, et inimesed seda uskuma jääksid.