Kultuuriveduri algatused toovad Kadrinale kuulsust

Ahto-Lembit Lehtmets tunnistas, et kolm aastat on eraettevõttes selline periood, kus saad aru, kas ideed hakkavad tööle või mitte. Kas tuleb liikuda edasi või saad oma töötava süsteemiga jätkata. Lehtmets sülitas kolm korda üle õla ja nentis, et praeguseks on kõik tööle hakanud. Metal-ansambli Loits eestvedaja sõnul saab selles ametis edasi minna küll ja uude suunda sättima ei pea.