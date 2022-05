Keity Meier trikitas kodupubliku rõõmuks

Eri võistlusklassides osalejad said turnida endale jõukohasel rajal. Kõige rohkem peamurdmist oli punase raja läbijatel. Tapalt pärit traielisõitja ning kaskadöör Keity Meier tunnistas, et kõik rajad on rasked. Need on ehitatud nii, et ka huviline saaks näha, kuidas motosportlased sõidavad üle pea kahemeetrise kiviseina, laveerivad kitsastel kiviastmetel ja teevad aukartustäratavaid hüppeid.