Võsu punamonumenti on soditud.

Võsul spordihoone läheduses asuvat punamonumenti on punase ja musta värviga soditud.

Ühele küljele on joonistatud fallos, tagumisele poolele on kirjutatud märkus "ärge sodige". Esimene pool ja teine külg on punase värviga kokku mäkerdatud.