Esmaspäeval on oodata üsna päikselist ilma.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul on muutliku suunaga 1-7 m/s. Sooja on 1-7 kraadi, maapinnal jääb õhutemperatuur kohati nullkraadi kanti.

Peipsi järvel puhub enne keskööd kirdetuul 5-10 m/s, pärast keskööd aga põhjakaaretuul 2-7 m/s. Lainekõrgus on 0,2-0,7 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 6-8 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtuks pilved hajuvad. Muutliku suunaga tuul puhub kiirusega 1-6 m/s, Ida-Eestis ja põhjarannikul puhub loode- ja läänetuul 5-11 m/s. Sooja on 14-19, rannikul 8-13 kraadi.

teisipäeval paiguti oodata kuni 21 kraadi sooja, kolmapäeval aga tõuseb õhutemperatuur kohati juba 22 kraadini.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva selge ilm. Tuul on muutliku suunaga 1-7 m/s. Sooja on 2-8, maapinnal langeb õhutemperatuur kohati nullkraadi kanti. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul on muutliku suunaga 1-7 m/s. Sooja on 16-21, rannikul kohati kuni 11 kraadi.

Kolmapäeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Hommikul Lääne-Eesti saartel pilvisus tiheneb ja kohati sajab vähest vihma. Tuul pöördub kagusse 3-8 m/s. Sooja on 6-11 kraadi. Kolmapäeva päeval hakkab pilvisus kõikjal tihenema ja Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 2-7 m/s. Sooja on 17-22, rannikul kohati kuni 11 kraadi.