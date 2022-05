Virumaa ultrarattur Mathias Väärsi alustab heategevuslikku sõitu Ukraina poole

"Praeguseks on pildid laipadest ja laastatud maast muutunud paljude jaoks nii tavapäraseks, et ei tekita enam reaktsioone. Kuid vaja on tähelepanu üleval hoida." Nõnda kirjutab Väärsi oma ettevõtmise kohta projekti kodulehel kiirabiauto.elektron.art. Samal lehel saab jälgida tema teekonda kaardil reaalajas, sinna jooksevad kokku tee peal tehtud sotsmeediapostitused, samuti saab otselingil klikkides teha rahalise annetuse mittetulundusühingule Slava Ukraini, kes varustab Ukraina rindemeedikuid kiirabiautode ja esmaabivahenditega, suunates abi just sinna, kus seda vaja on.