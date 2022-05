Juhtkiri: monumentaalsed küsimused

Selge see, et kuni meie riik püsib, näitame idanaabri imperialismile uhkelt trääsa ning ei saa ka sallida punavõimu ülistamist, agressiivselt meelestatud kogunemisi ega vägivalda toetavate ürituste korraldamist nende kivide taustal. Aga kuna erinevalt idanaabrist otsustatakse siinmail asju demokraatlikult, jäävad meile monumentaalsed küsimused. Kas eestlastena peaksime olema uhked oma võime üle meie ajaloole otsa vaadata või peaks siinkohal kehtima täisleppimatus? Ning kas kõik punakivid on ühesuguse ideoloogilise kaaluga?