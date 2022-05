Rakverlastel on põhjust olla Ott Kooli üle uhke

Eesti Ajakirjanike Liit avab 25. mail Rakveres Tallinna tänav 30 mälestustahvli ajakirjanik Ott Koolile. 25. mai on valitud tahvli avamise päevaks sellepärast, et just sel kuupäeval 1986. aastal kritiseeris Ott Kool Eesti Raadio “Mikrofoorumi” saates esimest korda avalikult Moskva plaani hakata Rakvere külje all kaevandama fosforiiti, mis on väetiste oluline koostisosa. Eriti hirmutav oli meie jaoks see, et tööjõudu kaevandustesse ei kavatsetud tuua mujalt kui naabervabariikidest. Lasnamäe ajas juba niigi venekeelsetest uusimmigrantidest üle.