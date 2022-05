Võsu punamonument võib alevikust kaduda

Võsu punamonument asub üsna aleviku keskel kooli, lasteaia ja spordihoone vahetus läheduses ning sõda Ukrainas on pannud valla elanikud ja juhid tõsiselt kahtlema, kas seda enam kellelegi vaja on. Möödunud nädalal toimunud vallavolikogu istungil andsid rahvasaadikud põhimõttelise nõusoleku monumendi teisaldamisega edasi liikuda.

Punalipulise Balti mere laevastiku madrustele püstitatud monumendi taustalugu on segane ning pakutud on mitu versiooni, mis asjaoludel monument sinna omal ajal püstitati. Ühe jutu järgi on sinna alla maetud kuus inimest: kaks madrust, üks punaarmeelane ja kolm aktiivset kommunismi propageerijat. Teise teooria kohaselt on punamonumendi all viimne puhkepaik lausa 17 punaarmeelasel. Ka monumendi loomise ajas ei olda üksmeelel. Monument püstitati eri allikate järgi kas 1950. või 1951. aastal.