Viru-Nigulas avatakse mälestuspink kultuurimaja kauaaegsele juhatajale

Viru-Nigula kultuurimaja juhiks määrati 1932. aastal sündinud Loho peale Linnuse ja Oktoobri kolhoosi ühinemist üheks Viru-Nigula kolhoosiks, kultuuritegevusega paistis ta silma juba varem. Mälestuspingi avamise üks eestvedajaist, koduloomuuseumi juhataja Ene Ehrenpreis rääkis, et Loho korraldatud Linnuse kolhoosi peod, mida ta korraldas koos abikaasa, kolhoosi esimehe Viktor Lohoga, olid olnud nii menukad, et ümberkaudsed vaatasid neid tihtipeale kadedusega. Üle Eesti tuntuks said Loho korraldatud suured jaanipeod Pada linnamäel.