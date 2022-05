Ivo Schenkenberg läheneb lugedes Rakverele

Lavastaja Üllar Saaremäe, kes kolmandal katsel juhib “Ivo Schenkenbergi ja Hannibali rahva” Rakvere Vallimäele, ütles, et tegu on tema teatritee kõige pikema vinnaga tööga. “Lugu, mis pidi olema Vallimäe vabaõhukeskuse avalavastus, käivitus, siis seiskus ja veel kord seiskus, nii et mingisugust esmaavastust me sellega teha ei saa,” tõdes Saaremäe. “Küll aga seal platsil toimetanuna sain aru, et tegelikult eeldaks see veel midagi lisaks müüdile, mida lahti jutustame. Selleks sai koorimuusika ja kooride osalemine. See annab uhke heroilise mõõtme.”