Katki kaevatud kaabel jättis Rakveres ligi 750 klienti vooluta

Hardi Puusepa sõnul on niisugused elektrikatkestused üsna levinud ja enamasti võib olla põhjuseks kopamehe liigne julgus. "Praegu täpselt ei oska öelda, kas ehitajatel oli joonis vale, kaabel oli valesti maha märgitud või siis aja kokkuhoiu mõttes proovis kopajuht võimalikult kaabli lähedalt kaevata, et labidameestel tööd vähem oleks. See viimane on ka kõige levinum kaabli katki kaevamise põhjus," rääkis Puusepp.