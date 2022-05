Aaspere noored vutifännid jahivad uusi väravaid

"Vaatasin kuidas väike poiss seal puude vahel hüppas ja jooksis, et väravat kaitsta ja tulin mõttele soetada neile mingisugusedki väravad. Internetis hüppas ette Olybeti reklaam. Käisin lastele oma idee välja ja kõik olid rõõmuga nõus," rääkis Toomejõe, kes pooldab mõtet, et lapsed tuleb nutiseadmetest kuidagi õue meelitada. "Spordihuvi ning rõõmu ühisest mängust tuleks väärtustada. See ühine kambavaim, mis siin külalastel on, paistab kaugelt silma. "