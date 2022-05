Lemme Haldre näitab "Peegelpilti"

Lemme Haldre on Tartu linna aukodanik ning kunstihariduse saanud Konrad Mägi Ateljee maalistuudios Heldur Viirese käe all (2008–2013). Stuudio tegevustes lööb ta kaasa tänaseni. Lisaks on ta täiendanud end mitme õpetajate käe all Tartu kõrgema kunstikooli kursustel. Haldre on Tartu Kunstnike Liidu Liige alates 2018. aastast.