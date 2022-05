Metssigade bande tegi rajakaamera ees karudele kambakat

Kuna kõnealune kaamera jäädvustab vaid fotosid, mitte liikuvat pilti, ei ole võimalik sel hetkel toimunut täpselt mõtestada. Siiski on pilt ka kontekstist välja rebituna üsna kõnekas.

Rakke jahiseltsi esindaja Riho Teder ütles, et karud ja sead on kaamerasilma ette jäänud tihti. Sellist klõpsu, kus neid nõnda palju korraga peale jäänud oleks, annab aga otsida. Tema hinnangul teeb metsanotsude kesikutest koosnev bande pildil parajasti karudele "kambakat" – selleks, et nad rajakaamera kõrval asuvast söögikohast ehk soolakust eemale peletada.