Jäneda üllatab lillede ja portselaniga

Jänedal saavad aiandus- ja haljastushuvilised soetada oma koduaeda huvitavaid taimi, mis on toodud nii Eestist kui ka Lätist ja Leedust. Tavakohaselt pakutakse talutoitu ja käsitööd. Lastele on avatud mänguala, välilaval saab näha kultuuriprogrammi. Kohal on kolm meditsiinibussi: naiste tervise, mammograafia- ja hepatiidibuss.

"Usume, et laadalised, olgu siis kas kauplejad või ostjad, ootavad Jänedale sõitu pikisilmi. Ilmataat on meid alati soosinud, osa kauplejaid on ammused tuttavad," ütles ürituse peakorraldaja Enno Must. Ta lisas, et kuigi puukoolid ning aiandid pakuvad usinalt oma toodangut ka interneti kaudu, toimib siiski laadafenomen. "See tähendab ikka palju, kui kõik soovitu on võimalik osta ühest kohast ning samal päeval," märkis Must.