Armastatud halloomehele Ott Koolile avati mälestustahvel

Ajakirjanik Rein Sikule, kelle kui toonase raadioajakirjaniku karjäär algas just Ott Kooli käe all, meenusid esimese asjana stuudiomagnetofon ja väga kange "pätikohv", mida Kool oma töötegemise kõrvale rüüpas. "See magnetofon on ringhäälingumuuseumis tänase päevani alles," rääkis Sikk. "Sellel on emailitud kate, aga Oti pöial on pikkade aastate jooksul emaili sisse augu kulutanud."