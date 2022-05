1990 ⟩ Kultusbaar Paradiis kandis alguses nime Rakvere

Kui hiljaaegu saime Virumaa Teatajas teada anda, et Rakvere Tsentrumis tegutsenud ööklubi Paradiis avab üheks õhtuks taas uksed, jäi lugejatele pisut selgusetuks, kas Paradiis oli Paradiis juba 1980-ndatel või kandis see asutus alguses teist nime. Viru Sõnast saab kinnituse, et restoran ja baar olid 1990-ndal mõnda aega remondis ja peokoha ametlik nimi oli Rakvere.