Repliik: kuhu tõmmata heatahtlikkuse piir?

Ukraina põgenike arv Eestis läheneb 40 000-le. Sõja eest pagejaid on kõigis omavalitsustes, kaasa arvatud Lääne-Virumaa omavalitsustes, kus ametnikud ning eraisikud annavad endast parima, et hädas inimesi aidata.

Kuid väikese riigi käed on lühikesed. Kui põgenikud moodustavad juba kolm protsenti riigi rahvastikust, siis oleks aeg tõmmata kusagile joon ja öelda, et rohkem me vastu võtta ei saa. Omavalitsuste eelarved on pingul, sotsiaaltöötajad üle koormatud ja kurnatud.