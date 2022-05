Miks nad põlde pritsivad? Mida nad pritsivad? Kellele seda üldse vaja on?

Käes on aeg, mil põllumehed suurte agregaatidega usinalt põldusid pritsivad. Põllumeestele on see tavapärane saagi kaitsmine, kuid nii mõnegi teemavõõra kodaniku jaoks toidu asjatu mürgitamine. Tänapäevases põllumajanduses ilma pritsimata toimetada on aga peaaegu võimatu.