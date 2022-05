Poliitiline make-up Prantsuse moodi

Viimastel päevadel on kõneldud Saksamaa ja Prantsusmaa liidrite murest Venemaa presidendi näo säilitamise pärast. Ka Itaalia peaminister olevat selle pärast muret tundma hakanud. Tundub, et ollakse valmis Kremli Tšikatilo tundmatuseni ära meikima, et ta lausa James Deanina välja paista võiks.