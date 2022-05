Otsitakse tantsijaid lavastusse "Udus või ilmsi" Rakvere Vallimäel

Festivali Koolitants peakorraldaja Raido Bergsteini sõnul on lavastuste eesmärk pakkuda noortele tantsijatele väljakutseid, mida Eesti tantsuhuvihariduse maastikul muidu napib. "Koolitantsu Kompanii lavastusprotsessid on mõeldud neile noortele tantsijatele, kes soovivad oma tantsuõpingutes juba süvitsi minna, töötada koos teiste tantsukoolide tantsijatega ja professionaalse lavastustiimiga," selgitas ta.

Koolitantsule iseloomulikult on võimalus koos tantsida nii suurematest kui ka väiksematest kohtadest tulnud ning eri tantsustiile ja -žanre valdavatel tantsijatel, kellele kõigile leitakse ka sobiv roll lavastuses.

Rakvere kultuurikeskuse direktori Eve Alte sõnul on uudsel Vallimäel väga erinevaid sündmusi toimunud, kuid selline üleeestiline ja suurejooneline tantsulavastus on seal esmakordne. "Mul on tohutult hea meel suurepärase koostöö üle Eesti Tantsuagentuuriga ning ootan põnevusega, mil noorte ja andekate tantsijate "Udus või ilmsi" täidab Rakvere Vallimäe oma positiivse energiaga," ütles Alte.