Akrobaatiline komöödia maadleb igavusega

Kaasaegse tsirkuse kogupereetendus "Routine" on akrobaatiline komöödia. Autori ja esitaja Said Mouhssine'i suurepäraste füüsiliste oskuste ja lihtsate rekvisiitide abil kujutab see lavastus ühe inimese rasket olukorda, kes on kinni ruumis, kus pole midagi teha. Magamine on võitlus igavuse vastu. Aga mida ka ei teeks, uni ei tule kunagi.