Oleg Gross on nördinud "linnahelbekeste" rumalusest: seapea on väärtuslik tooraine

Kõigepealt meedia- ja reklaamipärleid kajastav Facebooki grupp, seejärel veebiväljaanne Elu24 – mõlema arvates on koomilis-kummaline, et Grossi Toidukaubad jagab ostu tegijatele tasuta seapäid, kui selleks soovi avaldatakse. Aasijate ja parastajate märkustest jääb mulje, et nad ilmselt ei tea, et seapeast saab keeta näiteks sülti.