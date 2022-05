Saunafestival kolib Rakverest Narva

Rakvere ööjooksu korraldusmeeskond veab eest ka Rakvere Keskväljakult alguse saanud saunafestivali. Tänavune festival on kavas Narva linnuse põhjaõues 18. ja 19. juunil. Kuna linnuse suur hoov on tänavu remondi tõttu suletud, on tegevus plaanitud väiksemale alale, mis seab mahulised piirangud: praegusele kohale mahub lahedalt umbes 15 kümblusasutust.