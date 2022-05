Selge see, et apteek on üks vajalik koht. Ideaalis asub apteek kodukoha lähedal, reaalsuses siiski igaühe kodukoht apteegi lähedal ei asu. Miks pole minu kodukohas apteeki? Üheksal juhul kümnest ei ole seal lihtsalt ühtegi vastava haridusega inimest, kes julgeks võtta äririski.