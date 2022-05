Ülekäigurajal juhtunud õnnetus kipub kivina tähelepanu kapsaaeda

Ülekäiguradadel juhtuvad õnnetused Rakveres paraku haruldased ei ole. Alates 2019. aasta jaanuarist on siin ülekäigurajal või selle vahetus läheduses juhtunud ühtekokku 21 registreeritud õnnetust, muu hulgas on autolt löögi saanud viis alaealist. “Üldiselt on õnnetused langustrendis, kuid paraku tuleb neid ikkagi ette,” kommenteeris Rakvere politseijaoskonna patrullitalituse juht Tauno Lempu.