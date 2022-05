Sünge lehterpilv jättis tormi toomata

Lehterpilv, mis sünoptik Kairo Kiitsaku sõnul on keeristormi alge, hajus seekord kiiresti ja jättis raju toomata. Kiitsak selgitas, et lehterpilvi tekib igal aastal eri arvul. "Igal kevadel või suvel satutakse peale mõnele sellisele," ütles sünoptik.

Eesti äikese- ja tormivaatlejate võrgu andmetel on lehterpilv rünk- või rünksajupilvest alla rippuv koonusekujuline või torujas silmanähtavalt pöörlev keeris, mis ei ulatu maa- ega veepinnani. Erinevalt teistest ohtlikest ilmanähtustest ei tekita lehterpilv otseseid kahjutusi. Samas on lehterpilve ilmumine tornaadode ja vesipükste arengu esimeseks etapiks ja näitab, et pilve alaosas on moodustunud tuulekeeris. Seetõttu loetakse ka lehterpilv ohtlikuks ilmastikunähtuseks.