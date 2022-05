Galerii ⟩ Keeristorm paiskas Mädapeal võistlusrajal väikese maja laiali

Tiitus sõnas, et naabrimees nägi kogu hävingut pealt ning helistas kohe talle. Rallipere eilne õhtu mööduski oma hoolega loodud keskuses koristades. Palju risu oli ju naabrite hoovis. "Lammutas kõik asjad ära," nentis Tiitus. Oli näha, et tuul oli pugenud verandal katuse ääre alla, rebinud trossid katki ja võtnud katuse kaasa. Ka rallidel teenitud karikad olid mööda ilma laiali. Võimalik, et lähemad naabrid võivad veel läikivaid autasusid marjapõõsa alt leida. "Keeristormil on tohutu jõud," märkis Tiitus nukralt ja lisas, et majakene ei olnud kindlustatud. "See on nii alatu, et näed tohutult vaeva ja investeerid, lõpuks jääd ilma. Kohe ei jõudnud kohalegi, pärast tuli klomp kurku," rääkis Tiitus. Veranda katuse oli tugev loodusjõud lennutanud umbes nelja-viiesaja meetri kaugusele tamme juurde ning võimsalt puult jämeda oksa küljest kangutanud.