Sõjapõgenikule meeldivad sajused päevad, sest vihm peseb pisarad

Anatoli on kõrgharitud energeetik. See elukutse lööb temas ka täna välja – sa tutvustad talle põhjaranniku kaluriküla, ta noogutab ja kiidab, aga pilk eksleb hoopis elektriliinil. “See on teil vist nõukogude ajast?” küsib ta, vehkides käega äbarike elektripostide suunas.