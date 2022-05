Naised otsivad numbritest olemise tuuma

Loomingulise tiimi ühistööna leiti lugude ja intervjuude põhjal mustrid, mis sobitusid inimese juurde, ning igaüks sai ettepaneku isiklikuks peateemaks. “Paralleelselt vaatasime grupi ühist ideed, mis oleks meie kui naiste jaoks oluline,” märkis Kanemägi. “Sõnum oli, et soovime suurendada ühtsust ja arusaamist ning vähendada lõhesid naiste vahel. Oluline oli suhteteema. Et tegelikult on mehel oluline roll naise elus. Et tugev suhe teeb tugeva naise veel tugevamaks ja võimekamaks oma rolli kandma.”

Sigrit Eilaste meenutas, et tehti harjutusi ja neist nopiti välja see, millest sündis dramaturgia. “See tuli professionaalsel juhendamisel meie enda seest. Seepärast sobib see meie lugusid siduma ja välja tooma.”

Signe Bergerti sõnul nägi esialgu tervikut vaid lavastaja, naised usaldasid teda ja olid põnevil, mis saama hakkab. “Mind üllatas, et on nii vähe aega, poolteist tundi. Tahaks kuuetunnise etenduse teha!”

Eveliine Maria Greif nimetas, et talle meeldib hoomata nii tervikut kui ka detaili, sestap ootab huviga viimase etenduse salvestist, et saaks asuda vaatleja rolli ja avastada uusi jooni.

Naiste hinnangul oli oluline, et kokkusaamistele võis tulla meigita ja iseendana ning olla kindel, et igaühte võetakse ehedalt omainimesena. “Kogukonnatunnetus on tulnud justkui võluväel. Kas selle on andnud aeg või meie valmisolek, avatus ja soojus, mida tegelikult teistelt inimestelt ootame ja olime valmis andma? Meil on tekkinud kokkusaamised väljaspool teatriproovi. See on väga äge!” arutles Sigrit Eilaste.

Eveliine Maria Greif tõi esile, et gruppi kui teraapiavormi kasutasid juba esiemad, kes õhtutundidel jutustasid üksteisele lugusid. “Oli huvitav ja kummaline vaadata, kuidas lood, mida jagasime üksteisega, hakkasid meid endid tervendama. Kuulsid teise lugu ja see kõnetas sügavalt, tundsid, kuidas sinus sai midagi kokku või mingid mõtted ühinesid uutmoodi. Just empaatia ja mõistmise jagamine, hoidmine oli hästi teraapiline,” kõneles naine.

Signe Bergert lisas, et toimuv oli huvitav ja üllatav. “Jagad seal mõtet ja nädala või kuu pärast avastad, et ma enam nii ei mõtlegi, saan asjast teistmoodi aru,” sõnas ta.