Kas Kunda on Eesti kuumapoolus?

Keskkonnaagentuuri sünoptiku Taimi Paljaku sõnul algas 24. mail lõuna-kaguvoolus sooja õhu kandumine Eestisse. “25. maiks lisandus lõunakaarest sooja, valitsevaks sai lõunakaare tuul ning maismaaalade kohal järjest soojemaks muutuv õhk kandus kuni põhjarannikuni. See on väga tüüpiline soojadele suvistele päevadele, kui valitseva lõuna- ja kagutuulega registreeritakse just põhjaranniku jaamades päeva kõige kõrgemad õhutemperatuurid,” ütles ta.