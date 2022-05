Nädala kaja: maakond, mis puges hinge

Meilt on viimaste aastatega paljud ära läinud ja paljud juurde tulnud, meile tuli vahepeal konkurent, meid on räsinud nii koroonapandeemia kui ka sõda Ukrainas. Aga kuidas me keerulistele aegadele vastanud oleme? Suurema tahtejõuga kui kunagi varem. Me ei vähendanud lehemahtu, vaid laiendasime teemaderingi. Me ei jäänud kontorisse passima, vaid tormasime “põllule”. Me ei andnud alla, vaid võitlesime vastu.