Kolumn: kerge elada

Viimastel aastatel olen sarnasuse (ja erinevuse) teemale palju mõelnud, küll õnnelikuna, küll õnnetuna, küll koguni vastu tahtmist. Ehk on küpsus selleni viinud, sest kes kahekümneaastasena ikka analüüsib, mis tal kellegagi ühist on, peaasi, et on lahe ja lõbus.