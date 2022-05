Kandlemeistri karjäär algas katkiste pillide remontimisest

Virumaa kandlemeister Heino Jäger ("Üht jalga pidi olen läänevirulane, ülejäänud osas idavirulane") oli Sõmeru Maaelufestivalil oma kandletelgi üles seadnud varakult. "Plaanin praegu, mitu pilli välja panna," kõneles ta. "Mul on siin väljas rahvakandled, aga ka väikesed, kuuekeelsed pillid. Soomlased on veel uimasemad ja monotoonsemad kui meie, neil on isegi viiekeelelisi kandleid, aga eestlane vähemaga kui kuus keelt ei lepi."