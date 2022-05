Minifarmi omanik: isad mängivad puldiautodega sama palju kui lapsed

Astrid ja Marrti Müüripeal on omapärane tegevusala: nad käivad laatadel ja muudel üritustel oma minifarmiga. See viimane koosneb suurest mängulauast ja suurematest ning väiksematest puldiautodest ja -traktoritest, millega saab mängulaual või laadaplatsil ringi sõita. Suurimad puldiveokid on lausa nii võimekad, et suudavad väikesi ilmakodanikke ringi sõidutada.